Trucker herinnert zich niets van dodelijk ongeval in Kortenberg, rijbewijs tijdelijk ingetrokken Rob Van herck en Toon Mast

05 mei 2018

12u30

Bron: VTM NIEUWS, Belga 23 De chauffeur van de vrachtwagen, die vrijdagochtend op de Leuvensesteenweg in Kortenberg een zwaar ongeval veroorzaakte waarbij een meisje van twee om het leven kwam, heeft volgens de Leuvense parketwoordvoerder Sarah Callewaert tijdens het politieverhoor verklaard dat hij zich niets meer herinnert van het gebeuren zelf. "In de huidige stand van het onderzoek is het meest aannemelijk dat hij onwel geworden is", aldus Callewaert.

Bij het ongeval, dat zich voordeed omstreeks 10.15 uur, verloor de chauffeur de controle over zijn vrachtwagen die een graafmachine vervoerde. Het voertuig begon te zwalpen en raakte aan beide zijden van de weg voetgangers en voertuigen om zich tot slot in de voorgevel van een ING-bankkantoor te boren. Een tweejarig meisje dat met haar vader op het voetpad liep, stierf ter plaatse. De vader werd in kritieke toestand afgevoerd maar is inmiddels buiten levensgevaar. In totaal raakten zeven personen gewond waarvan er momenteel nog drie in het ziekenhuis verblijven.

Rijbewijs ingetrokken

"De chauffeur zegt dat hij zich details herinnert tot vlak voor het ongeval, maar niets meer weet van wat er dan gebeurde. Het bewustzijn is pas nadien teruggekeerd. De wetsdokter gaat na of deze bewering plausibel is en zal hierbij onder meer de medische voorgeschiedenis van de man onderzoeken. De resultaten van de bloedtest zijn nog niet binnen. Alles wijst er echter op dat de man niet onder invloed reed. Ook zijn rijvaardigheid wordt vanzelfsprekend opnieuw onderzocht. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken en dit zal systematisch verlengd worden tot er hierover uitsluitsel is", aldus Callewaert.

Het Leuvens parket sluit momenteel echter ook andere pistes nog steeds niet uit. "De resultaten van het onderzoek van de verkeersdeskundige zijn immers nog niet binnen. Hij onderzoekt onder meer de snelheid van de wagen, bekijkt aan de hand van de tachograaf of de rij- en rusttijden gerespecteerd werden enz... Op dit ogenblik beschikken we echter niet over aanwijzingen dat er op dat vlak iets mis was. Om die reden is momenteel de meest aannemelijke verklaring voor het ongeval dat de chauffeur onwel geworden is", aldus de parketwoordvoerder.