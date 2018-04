Trucker dood teruggevonden in zijn cabine in Gentse haven JEW

16 april 2018

De politie en het parket zijn een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden van een buitenlandse trucker in de Zuiddokweg in Gent. Iemand zag hoe de man levenloos in zijn stuurhut lag. De brandweer kwam rond 13.20 uur ter plaatse en haalde de man uit de cabine. Er volgde nog een reanimatie, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen.