Trucker dood aangetroffen in cabine: "Doek dat bedrijf op" MV

18u37

Bron: focus-wtv 0 Google streetview Gisterenochtend werd het lichaam van een Poolse trucker teruggevonden in Wingene, de man stierf door een CO-vergiftiging. Op het terrein van transportfirma Krismar werd de man dood aangetroffen in de cabine van zijn vrachtwagen.

De man gebruikte een gasvuur om maaltijden op te warmen in zijn cabine, dat vuurtje bleef de hele nacht branden.

Het is niet de eerste keer dat er bij de transportfirma een chauffeur het leven laat. In 2012 overleden twee Polen bij een brand in een loods.

Dit is nu al de vierde (!) Pool op zes jaar tijd die het leven laat op de bedrijfssite van sociale dumpingkampioen Krismar NV in Wingene. Opdoeken die handel ! @Wingene https://t.co/wbbycL8IaJ Simon Bekaert(@ Simonbekaert) link

Provincieraadslid en schepen in Tielt, Simon Bekaert, reageert hard op Twitter: "Opdoeken die handel".