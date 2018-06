Trucker die ziekenwagen verplaatste heeft klacht aan zijn broek: "Ambulanciers geholpen door weg vrij te maken" Patrick Lefelon

19 juni 2018

14u48

Bron: Eigen berichtgeving 216 De man die gisteren zijn vrachtwagen heeft verlaten om een ziekenwagen te verplaatsen in Antwerpen, vindt de kritiek op zijn actie ongepast. Volgens Frederik Penneman stond er achter zijn truck een rij met toeterende auto’s en wilde hij alleen maar helpen. De ambulancedienst Ambulancecentrum Antwerpen (ACA) kan de parkeergeste van de leverancier niet appreciëren en heeft een klacht ingediend bij de politie.

"Een buurtbewoner ging poolshoogte nemen bij de ambulanciers maar kwam terug met de boodschap dat het nog wel even ging duren. In plaats van de ambulanciers te blijven storen met dat getoeter, heb ik na een kwartier hun ambulance veilig weggezet op twee vrije parkeerplaatsen", legt Penneman uit aan onze redactie. "Zo kon het verkeer weer vlot door en werd de straat vrijgemaakt voor het geval er nog een MUG of een brandweerwagen moest komen. Ik wilde alleen maar helpen."

Lange werkdag

De groothandelaar in eieren uit Stekene had gisteren een lange dag vol leveringen. Zijn vrachtwagen was gevuld met 100.000 verse eieren en bestellingen van room, mayoinnaise en sauzen.

Frederik Penneman: "Ik moest op 80 adressen zijn in Antwerpen-centrum. Met alle wegenwerken is dat een hels werk. Ik was om 6 uur vertrokken. Overdag had ik geen tijd voor een pauze om vanop een terras naar de Rode Duivels te kijken. Ik heb het gevolgd op de radio. Toen ik ’s avonds rond 20 uur in de Hoogstraat in Antwerpen ging leveren, moest ik mijn vrachtwagen in een zijstraat laten staan. De Hoogstraat is opgebroken. Te voet laveerde ik met mijn bestelling door de vierende supporters op de terrassen. Daarna ben ik richting de Nationalestraat gereden, via de Augustijnenstraat. Daar stond die ambulance."

Uiteindelijk zat het werk voor Penneman er rond 21u45 uur op. Hij was net binnen zijn rij-en rusttijden terug thuis op zijn bedrijf in Stekene.

Ze maken het een kleine zelfstandige die zeven dagen op zeven werkt, niet gemakkelijk Frederik Penneman

Boetes

"Veel leveranciers zijn het met mij eens dat ons werk bijzonder moeilijk wordt in steden", zegt de man. "Wegenwerken, opgelegde leveringsuren, het foutparkeren op laad-en loszones. Staan wij ergens vijf minuten verkeerd, dan heb je een boete van 55 euro. Binnenkort mogen wij niet meer in schoolomgevingen komen. Ze maken het een kleine zelfstandige die zeven dagen op zeven werkt, niet gemakkelijk."

De ambulancedienst Ambulancecentrum Antwerpen (ACA) kan de parkeergeste van Penneman alvast niet appreciëren en heeft een klacht ingediend bij de politie. De groothandelaar betreurt dat. "Ik heb het grootste respect voor het werk van die mensen. Zij hebben mijn bejaarde vader al twee keer gered. Dus van mij zal je geen woord van kritiek op hun werk horen."