Trucker die kleuter (6) doodreed aan schoolpoort vraagt vrijspraak: "Ik zag kind niet. En dat vind ik verschrikkelijk" Mathias Mariën

14u11

Bron: Eigen berichtgeving 2 Mathias Mariën/Benny Proot Een 58-jarige trucker vraagt de vrijspraak voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval aan een schoolpoort in Brugge waarbij een 6-jarige kleuter stierf. Yamen Shelleh verdween er op 22 februari bij een dodehoekongeval onder de wielen van de tientonner. Hij overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. " Ik heb het kind niet gezien", zegt de trucker. "En dat vind ik verschrikkelijk."

Het dramatische ongeval laat nog steeds diepe sporen na bij de familie van Yamen. Dat bleek deze ochtend tijdens de behandeling in de Brugse politierechtbank. “Ik voel nog steeds heel veel pijn”, sprak de grootvader. Uit het pleidooi van hun advocaat blijkt dat de moeder nog dagelijks de oversteekplaats moet passeren.

Op 22 februari gebeurde daar de dodelijke aanrijding. Een 58-jarige trucker stond te wachten aan het zebrapad ter hoogte van het Sint-Lodewijkcollege in Sint-Andries, toen de vrachtwagen plots opnieuw vertrok. “Mijn cliënt focuste zich op de weg vlak voor zich uit. Hij dacht dat de baan vrij was en focuste zich op de weg vlak voor zich uit”, verduidelijkte de advocaat van de beklaagde de situatie. Dat bleek dus niet het geval. De kleuter was bij het aanzetten van de tientonner nog aan het oversteken, waarna Yamen onder de wielen terechtkwam.

Voorzienbare hindernis?

De Nederlandse trucker kwam persoonlijk naar de rechtbank en vroeg de vrijspraak. “Het fietsertje was geen voorzienbare hindernis. Er is ook geen enkele getuige die uitsluitsel kan brengen over de manier waarop het kind overstak. Een kleuter kan impulsief reageren en luistert niet altijd. Al weet ik natuurlijk niet of dat die dag ook zo was”, aldus meester Hans Spriet.

De discussie of het kind op zijn fietsje zat of ernaast liep, staat niet in oorzakelijk verband met het ongeval. Mocht het jongetje te voet zijn gestapt, zou het op identiek dezelfde manier gebeurd zijn”, zegt meester Dirk De Fauw, die de belangen van de familie behartigt. “Al blijft een kind een zwakke weggebruiker. Wij blijven erbij dat Yamen een voorzienbare hindernis was. De vrachtwagen was bovendien volledig uitgerust met diverse spiegels.” De trucker zelf kwam in tranen voor de rechter. “Ik heb het kind niet gezien. En dat vind ik verschrikkelijk”, sprak de man de familie toe. De rechter doet uitspraak op 20 december.

Mathias Mariën Het dramatische ongeval laat nog steeds diepe sporen na bij de familie van Yamen.