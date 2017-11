Trucker belt zelf politie na moord op jonge moeder: “Ik heb een dief doodgeslagen”’

FEL/TVP/WHW

05u30 2 Mozkito

"Ik heb thuis een dief doodgeslagen." Met die melding belde Kim D.B. (37) uit Ternat de politie. In werkelijkheid blijkt het slachtoffer een moeder van een meisje van 10. Verdachte en slachtoffer leerden elkaar kennen op Facebook. "Hij moet haar iets waanzinnigs beloofd hebben", zegt de zus van het slachtoffer.

Kim D.B. had in de nacht van zaterdag op zondag zelf naar de politie gebeld. Er zou zijn ingebroken in zijn huis in Ternat. "Ik heb de dader betrapt en doodgeslagen", voegde de dertiger daaraan toe. De politie vond in het huis het lichaam van de 32-jarige Liselotte De Coninck. Voor de vrouw uit Zottegem kon geen hulp meer baten. "Omdat zijn hond hevig begon te blaffen, dacht hij dat er mannen rond zijn huis liepen", zegt Bart Siffert, de advocaat van de verdachte. "De vrouw was intussen aan het bellen, en daardoor dacht hij dat ze hem samen met enkele kompanen wilde overvallen. Maar mijn cliënt kan zich niet meer herinneren wat er allemaal precies gebeurd is."

Aan het inbrekersverhaal van de 37-jarige trucker werd door de speurders niet veel geloof gehecht. "Op het eerste gezicht wijst er ook niets op dat het slachtoffer bij de verdachte zou hebben ingebroken", bevestigt woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. (FEL/TVP/WHW)

