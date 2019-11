Trucker aangevallen op snelwegparking door tiental transmigranten met ijzeren staaf en mes PVZ

22 november 2019

11u11

Bron: Belga 1 In de nacht van woensdag op donderdag is een truckchauffeur aangevallen op een snelwegparking in Landen. Dat meldt Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd door de federale politie. De aanvallers waren vermoedelijk transmigranten die in de truck wilden klimmen. De truckchauffeur bleef ongedeerd.

De truckchauffeur had zich op het parkeerterrein langs de E40 geparkeerd om er de nacht door te brengen, maar omstreeks 3 uur hoorde hij geluid aan zijn vrachtwagen. Hij vermoedde dat het ging om mensen die in zijn truck wilden klimmen en dat vermoeden werd ook bevestigd. Die mensen waren ook gewapend, maar niet met speren en machetes zoals Het Nieuwsblad schrijft, klinkt het bij de federale politie.

"Het ging om een ijzeren staaf en een groot mes", zegt woordvoerster Sarah Frederickx. "Die mensen hebben de voorruit van de truck ingeslagen en de chauffeur is gevlucht.”De man verwittigde ook de politie, die meteen een patrouille ter plaatse stuurde. "Als iemand in nood is, gaan we natuurlijk niet wachten tot we tien mensen ter plaatse kunnen sturen", gaat de woordvoerster verder. "Toen onze mensen daar aankwamen, hebben we niemand meer aangetroffen. De truckchauffeur had zich even verderop geparkeerd op de pechstrook."

De federale politie stelde van het incident een proces-verbaal op, dat is overgemaakt aan het Leuvense parket.