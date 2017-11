Trucker (48) overleden bij ongeval op E19 richting Antwerpen Sander Bral

10u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV Deze ochtend kwam het tot een zwaar verkeersongeval met dode op de E19 richting Antwerpen. Ter hoogte van Brecht reed een vrachtwagen in op een andere vrachtwagen in de staart van een file. Eén van de truckers, een man uit Polen van 48 jaar, kwam daarbij om het leven.

Het ongeval gebeurde iets na 8 uur. De takeling van de vrachtwagen is nog bezig. Daarvoor is de rechterrijstrook ingenomen. Het verkeer richting Antwerpen kan wel nog via het linkerrijvak passeren. Het verkeer vanuit Nederland wordt aangeraden de A12 te nemen.