Trucker (42) komt om het leven bij arbeidsongeval in Tisselt TVDZM

08 juni 2018

13u50 10 Bij een arbeidsongeval op het bedrijventerrein van Dachser Belgium Logistics in Tisselt (Willebroek) is vanmorgen een 42-jarige man om het leven gekomen.

Het ongeval gebeurde vanochtend omstreeks 7.45 uur. De veertiger, een trucker van een onderaannemer van het logisitiek bedrijf, was er vermoedelijk zijn lading aan het controleren. Even later ging het gruwelijk mis. De man kwam met zijn hoofd tussen de laadklep en de oplegger terecht.

Arbeiders in de buurt boden de eerste hulp aan, hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het zwaargewonde slachtoffer werd afgevoerd naar het UZA in Edegem. Daar overleed hij in de loop van de dag aan zijn verwondingen.

De politie van Mechelen-Willebroek startte samen met de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket een onderzoek op naar de omstandigheden van het ongeval. Toezicht op het welzijn op het werk kwam ook ter plaatse, mogelijk wordt er ook nog een deskundige aangesteld.