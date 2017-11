Trucker (29) ranselt kleuter af in stuurcabine: jaar cel gevraagd voor 'oom' die flipt omdat 4-jarige in broek plast Kim Aerts

09u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kim Aerts Bont en blauw. Zo kwam een 4-jarige kleuter terug van wat een plezierrit moest worden met zijn 'oom'. Trucker S.D. (29) uit Herselt verklaarde eerst nog dat het jongetje uit de vrachtwagen was gevallen. Dat ballonnetje werd al snel doorprikt. Na een audiovisueel verhoor van de uk ging de twintiger overstag. "Het was chaos." Hij riskeert een jaar cel.

"Meerijden met de vrachtwagen is toch niet zo leuk gebleken", confronteerde de Leuvense rechter gisteren S.D. uit Herselt met de feiten. De 29-jarige trucker nam het 4-jarig jongetje - het zoontje van de zus van zijn vriendin - in januari vorig jaar mee voor een rit met zijn tientonner. Maar dat liep niet van een leien dakje. De kleuter morste toen hij zijn boterhammetjes aan het eten was en toen hij in zijn broek deed, ging bij zijn 'oom' het licht helemaal uit.

"De jongen heeft verschillende verwondingen over zijn hele lichaam, zelfs aan zijn geslachtsdeel. Er is sprake van excessieve meermaals stompe geweldpleging en samendrukkend geweld tegen de hals", omschreef de procureur de toestand van de jongen na de rit. Het mannetje had plekken aan zijn wang, benen en hals, tot aan het kruis toe. D. ontkende eerst nog in alle toonaarden. Hij verklaarde dat de uk uit de vrachtwagen was gevallen maar wijzigde nadien zijn versie van de feiten. Toen klonk het dat hij zijn zelfcontrole verloren was en enkele slagen op het achterwerk uitdeelde waardoor de jongen ten val kwam. Een psycholoog die de twintiger onderzocht, stelde vast dat D. niet de gehele waarheid sprak. Hij zou bovendien kampen met een laag zelfbeeld en een laag intelligentieniveau.

Audiovisueel verhoor

De kleuter werd onderworpen aan een audiovisueel verhoor en daar klonk een ander verhaal. D. bleef een maand in voorlopige hechtenis. Hij werd aangeklaagd voor onmenselijke behandeling en opzettelijke slagen en verwondingen. Volgens de procureur was het niet de eerste keer dat D. zich strafbaar maakte aan slagen.

In het verleden kreeg D. al de gunst van probatie-opschorting voor geweldsdelicten. De aanklager vroeg een jaar cel, eventueel met uitstel, en 600 euro boete. "Het is een enthousiast kind en hij wou al lang eens meerijden maar het werd een chaotische dag. Het jongetje luisterde niet. Toen hij in zijn broek plaste, heeft mijn cliënt de controle verloren en een serieuze rammeling uitgedeeld", gaf de verdediging toe. "Hij wist niet meer wat hij deed. Mijn cliënt heeft veel spijt en schaamte. Hij is erna ook in behandeling gegaan", aldus de advocaat van D. De raadsman vroeg voor de onmenselijke behandeling in hoofdorde de vrijspraak en voor de opzettelijke slagen de opschorting of ondergeschikt een straf met uitstel.

Vonnis 22 december.