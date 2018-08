Trucker (27) die dodelijk ongeval in Maldegem veroorzaakte opnieuw op vrije voeten DV - MVDB

01 augustus 2018

17u29

Bron: VTM NIEUWS, Belga 0 De 27-jarige vrachtwagenbestuurder die gisteren werd opgepakt na het dodelijke ongeval in Maldegem waarbij een grootmoeder (60), een moeder (37) en haar twee kinderen (beiden drie) om het leven kwamen, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld die de exacte oorzaak van het ongeval onderzoekt. De bestuurder is deze middag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, maar die ziet voorlopig geen reden om de man nog in de cel te houden. Na verhoor van de betrokkene, en op basis van de elementen uit het onderzoek tot op heden, is beslist om de man onder strikte voorwaarden vrij te laten.



De Lokerse bestuurder van een vrachtwagen van de firma Aertssen Group uit Stabroek had gisterenvoormiddag de rij wachtenden niet gezien en knalde vanachter in op de file op de N49 in Adegem (Maldegem). De trucker was niet onder invloed van alcohol of drugs. Zijn rijbewijs is wel voor vijftien dagen ingetrokken. Het parket vroeg de aanhouding van de man, wegens onopzettelijke doodslag.



De gemeente Kaprijke heeft inmiddels een rouwregister voor de vier slachtoffers geopend. De overleden familieleden zijn uit Kaprijke afkomstig. Vanaf donderdag tot volgende week dinsdag kunnen inwoners er hun steun betuigen in het administratief centrum.