Truckchauffeur wil vluchtelinge mee naar Engeland smokkelen: "Ze was echt bloedmooi" Sam Ooghe

11u15 0 Wannes Nimmegeers Illustratiefoto, geen van de afgebeelde firma's is bij deze zaak betrokken. Een Litouwse truckchauffeur (49) riskeert drie jaar cel omdat hij eerder dit jaar een vluchtelinge over de grens met Engeland probeerde te smokkelen. “Ze was echt bloedmooi. Vrouwen zijn niet goed voor mij”, vertelde hij deze ochtend in de Gentse rechtbank.

Waarom zou iemand een vluchteling over het Kanaal proberen meenemen? Uit idealisme, zeggen sommigen misschien, maar meestal is het antwoord: voor een flinke duit. Een Litouwse vrachtwagenchauffeur had deze ochtend in Gent echter een andere verklaring klaar.

“De vrouw stapte op mij af op de parking van de E17 in Gentbrugge”, vertelde hij. ”Of ik haar niet mee kon nemen naar Engeland, vroeg ze. Ze was bloedmooi. In een impulsieve bui heb ik toegezegd. En misschien wilde ze wel intieme contacten met mij in ruil voor de smokkel. Het was zo dom. Vrouwen zijn niet goed voor mij. Ik had dat beter niet gedaan.”

De vluchtelinge kon zich verschuilen in een kleine ruimte waar normaal gezien de spanriemen van de truck zitten. De smokkel werd ontdekt voor de chauffeur het kanaal kon oversteken.

Smokkelnetwerk

Het parket zet grote vraagtekens bij de verklaring van de chauffeur. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Litouwer deel uitmaakt van een smokkelnetwerk. De vluchtelinge kwam via Frankrijk ons land binnen met personenwagens van passeurs, om in Engeland herenigd te worden met haar familie. De truckchauffeur was de laatste schakel. Hij zou er een stevige som geld voor krijgen. Het parket vorderde drie jaar cel en 3000 euro boete.

Opvallend is dat de smokkelaar voor zijn carrière als truckchauffeur actief was als grenswacht tussen Litouwen en Polen. “Dat u, of all people, zoiets doet, is toch te gek voor woorden?”, sprak de rechter. “U weet toch dat de controles scherp zijn en de straffen zwaar?” De Litouwer bleef bij zijn eerste verklaring. Of zijn vrouw en twee kinderen in zijn thuisland daar blij mee zijn, is een andere vraag.