Truckchauffeur in beschuldiging gesteld voor doodslag nadat hij wegenwerker doodreed op Brusselse ring: “Niets gemerkt” ADN

07 november 2019

19u41

Bron: Belga 0 De vrachtwagenchauffeur die gisteren een wegenwerker aanreed op de Brusselse ring in Waterloo is vandaag in beschuldiging gesteld van doodslag. Hij werd wel vrijgelaten. Dat meldt het parket van Waals-Brabant.

De wegenwerker werd woensdag rond 13.40 uur omvergereden door een vrachtwagen. De man, geboren in 1975 en woonachtig in Seraing, was op slag dood. Bij de klap raakte ook een van zijn collega's gewond. De wegenwerkers voerden werkzaamheden uit voor de Waalse overheid.

Na het ongeval reed de vrachtwagenchauffeur, geboren in 1955 en woonachtig in Nederland, door, maar hij werd later opgepakt. Tijdens zijn ondervraging verklaarde hij dat hij niets van de aanrijding had gemerkt. Een onderzoeksrechter ondervroeg de man vandaag en stelde hem in staat van beschuldiging voor doodslag.