Truckchauffeur hoort knal: oplegger met plastic flessen gaat volledig in vlammen op

Kristof Pieters

18 april 2018

14u54

Bron: Eigen berichtgeving

0

Een oplegger geladen met lege plastic flessen is vanmiddag in vlammen opgegaan. De bestuurder van de vrachtwagen van de firma Bauwens uit Stekene had zich aan de kant gezet in de Bettestraat in het industriepark Kleine Akker nadat hij een knal had gehoord. Toen hij poolshoogte ging nemen, waren er al meteen grote vlammen aan de oplegger.