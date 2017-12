Truckchauffeur gekneld na ongeval op expresweg richting kust Wouter Spillebeen

21u48

Bron: eigen berichtgeving 0 Wouter Spillebeen De truck kwam dwars op de weg tot stilstand. De expresweg N49 richting kust is sinds 19.45 uur ter hoogte van Oosteeklo afgesloten na een verkeersongeval. Daarbij raakte een chauffeur gewond.

Door een kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens kwam een vrachtwagen tegen de middenberm terecht. Die kwam dwars op de weg tot stilstand, waardoor de volledige baan versperd is. De chauffeur zat even gekneld in zijn cabine en werd bevrijd door de brandweer en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn, maar hij zou niet in levensgevaar verkeren.

Het verkeer wordt omgeleid via een parallelweg, maar een aantal auto's en vrachtwagens staan voor het ongeval nog stil op de weg.

Wouter Spillebeen De chauffeur werd overgebracht naar het ziekenhuis.