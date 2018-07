Truck verliest lading slib nabij Antwerpse ring: file op E313

25 juli 2018

10u45

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 2 Op het knooppunt Antwerpen-Oost richting Gent heeft een vrachtwagen zijn lading slib gedeeltelijk verloren. Hierdoor is de rijbaan volledig versperd op de aansluiting van E313 vanuit Luik naar de R1 richting Gent.

Vanochtend verloor een vrachtwagen deel van zijn lading, de Antwerpse brandweer is ter plaatse om alles op te ruimen. "Het slib ligt over een afstand van 50 meter erg dik en in totaal ligt het over ongeveer 150 meter verspreid", laat een woordvoerder bij de brandweer weten. "We moeten het slib verwijderen maar ook de weg grondig afspuiten om slipgevaar te voorkomen." Rond 10.45u zou alles weer vrijgegeven kunnen worden.

Het Verkeerscentrum raadt reizigers vanuit Eindhoven richting Antwerpen aan om in Breda via de E19 te rijden. Wie vanuit Hasselt naar Antwerpen wil, rijdt best via Brussel en dan langs de E19. Ook wie van Hasselt naar Gent moet, gaat best via Brussel. Het verkeer ter plaatse, naar de R1 richting Gent, wordt aangeraden om op de ring richting Nederland te rijden en te keren aan uitrit 2 (Deurne).