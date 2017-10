Truck sleept wagen tientallen meters mee: man (66) overleden Mathias Mariën

15u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jelle Houwen Bij een zwaar verkeersongeval in de Ichtegemstraat in Kortemark deze middag om 13.45 uur is een 66-jarige man om het leven gekomen.

De man reed in zijn wagen vanuit de Koutermolenstraat gewoon rechtdoor aan de Ichtegemstraat en verleende geen voorrang. De trucker remde nog uit alle macht maar greep de personenwagen in de flank en sleurde hem tientallen meters mee. De klap was enorm. Het complete motorblok van de wagen werd weggeslingerd tegen een woning en het wegdek lag bezaaid met brokstukken. De man zat zwaar gekneld in zijn totaal verhakkelde wagen. Hij werd door de brandweer van Kortemark uit de wagen gehaald maar overleed ter plaatse aan inwendige verwondingen. De trucker zelf verkeerde in shock.



Vermoedelijk werd de man onwel in zijn wagen want hij woont vlak in de buurt van het kruispunt waar het ongeval gebeurde. Hij wist dus zeer goed dat daar een kruispunt met voorrang was. De Ichtegemstraat is volledig afgesloten voor alle verkeer en dat zal wellicht nog enkele uren zo blijven, zeker als een deskundige van het parket ter plaatse komt.

Jelle Houwen Het motorblok werd weggeslingerd tegen een woning.