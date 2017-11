Truck rijdt in op siliconenfile Antwerpen, jonge vrouw en man komen om het leven Kristof Pieters

20u49 124 Kristof Pieters. De E34 is momenteel volledig afgesloten ter hoogte van Melsele in de rijrichting van Antwerpen na een zwaar verkeersongeval. In de staart van de file werd een personenwagen aangereden door een vrachtwagen. De auto werd geplet tussen de aanrijdende truck en een voorliggende vrachtwagen. Er vielen bij het ongeval twee doden, een man en een vrouw van jonge leeftijd.

De hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse. Ondanks reanimatiepogingen kon er voor twee slachtoffers geen hulp meer baten. Bij de botsing waren volgens de politie zes tot acht voertuigen betrokken, waaronder verschillende vrachtwagens en personenwagens. De overige betrokkenen zouden geen ernstige verwondingen hebben opgelopen.

De aanrijding vond plaats toen een trekker-oplegger achteraan inreed op de file die er stond omwille van de dringende werken aan de Antwerpse ring na het incident met gelekte vloeibare siliconen.

Parket

Door het ongeval is de rijbaan volledig afgesloten en is de verkeerschaos groot. Dat zal allicht nog een tijd zo blijven omdat het parket eerst de nodige vaststellingen moet laten doen om het ongeval in kaart te brengen. De Liefkenshoektunnel, die sowieso tot na de avondspits tolvrij was omwille van de verkeershinder op de Antwerpse ring, blijft daarom nog wat langer tolvrij.

Het was vandaag al een bijzonder zware avondspits door het incident op de ring waar nog altijd twee rijstroken afgesloten zijn. Hierdoor stonden er al de hele namiddag en avond lange files op zowel de E34 als de E17 met wachttijden die opliepen tot drie uur.

RV