Truck ramt tiental auto's en bankkantoor in Kortenberg: peutermeisje (2) overleden, vader in kritieke toestand Gunter Van Stappen Robby Dierickx HA ADPW

04 mei 2018

10u55

Bron: VTM NIEUWS, VRT, Eigen berichtgeving 2277 In het centrum van Kortenberg is vanochtend een zwaar ongeval gebeurd. Een vrachtwagen reed tegen een tiental auto's en ramde nadien een bankkantoor. Daarbij is een meisje van twee jaar oud omgekomen, bevestigt burgemeester Chris Taes (CD&V). Er vielen ook zes gewonden, onder wie de vader van de overleden peuter. De man verkeert in kritieke toestand.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.15 uur op de hoek van de Leuvensesteenweg en het Gemeenteplein in de Vlaams-Brabantse gemeente. Volgens de brandweer kwam de oplegger uit de richting van Zaventem en begon die om een nog onduidelijke reden te zwalpen. Het gevaarte raakte aan beide zijden van de weg voetgangers en voertuigen, om zich ten slotte in de voorgevel van het ING-bankkantoor te boren.

Dode en zes gewonden

Bij de crash liet een kind het leven. Het slachtoffer is een meisje van twee jaar oud, zegt burgemeester Taes. Er vielen ook zes gewonden, onder wie de vader van de overleden peuter. De man zou een hartaanval hebben gekregen toen hij zijn kind lag liggen. Hij verkeert in kritieke toestand. Het meisje en haar vader bevonden zich in de buurt van het bankkantoor toen de zware oplegger hun pad kruiste.

De dolle rit eindigde in een bank van ING op de Leuvensesteenweg. De trucker zat een tijdlang geklemd in zijn stuurcabine. Hij raakte lichtgewond en is intussen bevrijd. Er viel ook een zwaargewonde; drie anderen liepen lichte verwondingen op. De oorzaak van de crash is nog niet bekend, maar kwaad opzet wordt uitgesloten. Er is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeluk. "Onze gedachten gaan uit naar de families van de slachtoffers", aldus nog Taes. Het personeel van de getroffen ING-bank bleef ongedeerd.

Rampenplan

De gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd, maar is intussen weer opgeheven, omdat er niet langer instortingsgevaar is van het bankgebouw. De Leuvensesteenweg is in beide richtingen versperd. Het zal nog minstens enkele uren duren vooraleer de weg weer wordt vrijgemaakt, meldt de politie op Twitter.

Ter hoogte van Kortenberg-centrum is de weg volledig versperd. De Leuvensesteenweg zal nog minstens enkele uren afgesloten zijn. Verdere informatie over het ongeval volgt later. Politie HerKo(@ PolitieHerKo) link