Truck ramt tiental auto's en bankkantoor in Kortenberg: peutermeisje (2) overleden, vader buiten levensgevaar Gunter Van Stappen Robby Dierickx HA ADPW HR

04 mei 2018

10u55

Bron: VTM NIEUWS, VRT, Eigen berichtgeving 4900 In het centrum van Kortenberg is vanochtend een zwaar ongeval gebeurd. Een vrachtwagen reed tegen een tiental auto's en ramde nadien een bankkantoor. Daarbij is een meisje van twee jaar oud omgekomen, bevestigt burgemeester Chris Taes (CD&V). Er vielen ook zes gewonden, onder wie de vader van de overleden peuter. De man is inmiddels geopereerd; zijn toestand is niet langer kritiek.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.15 uur op de hoek van de Leuvensesteenweg en het Gemeenteplein in de Vlaams-Brabantse gemeente. Volgens de brandweer kwam de oplegger uit de richting van Zaventem en begon die om een nog onduidelijke reden te zwalpen. Het gevaarte raakte aan beide zijden van de weg voetgangers en voertuigen, om zich ten slotte in de voorgevel van het ING-bankkantoor te boren.

Dode en zes gewonden

Bij de crash liet een kind het leven. Het slachtoffer is een meisje van twee jaar oud, zegt burgemeester Taes. Er vielen ook zes gewonden, onder wie de vader van de overleden peuter. Het kind en haar vader werden vlak bij de bank door de zware oplegger van het voetpad gemaaid. De vader werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij geopereerd en is zijn leven niet langer in gevaar.

De dolle rit eindigde in een filiaal van ING op de Leuvensesteenweg. De trucker zat een tijdlang gekneld in zijn stuurcabine. Hij werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of de man al ondervraagd kon worden. Bij het ongeval vielen verder nog een zwaargewonde en drie lichtgewonden. Het personeel van de getroffen ING-bank bleef ongedeerd.

Geen remsporen

"De juiste oorzaak van het ongeval is nog onbekend, maar volgens de brandweer wijst alles wel op een ongeval en is er geen reden om kwaad opzet te vermoeden", zegt Taes. Op de plaats van het ongeval zijn geen remsporen aangetroffen, dus mogelijk werd de chauffeur onwel.

Het parket van Leuven heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om een onderzoek in te stellen. "Intussen gaan onze gedachten uit naar de slachtoffers en hun families. De lokale politie zal alles in het werk stellen om de slachtoffers op te vangen", aldus nog de burgemeester.

Rampenplan

De gemeentelijke fase van het rampenplan was een tijdlang van kracht. De oplegger is inmiddels getakeld en het bankgebouw is gestut. Of de bewoners van het gebouw opnieuw naar huis kunnen, wordt nog bekeken. Voorlopig is er nog geen elektriciteit in het pand.

Het ongeval veroorzaakt veel verkeershinder. De Leuvensesteenweg is afgesloten voor alle verkeer tussen het kruispunt met de N227, de Mechelsesteenweg, in Nossegem, en het rondpunt ter hoogte van de Wijnegemhofstraat en de Zavelstraat in Kortenberg. "Dat zal nog geruime tijd zo blijven. Het wordt ongetwijfeld een moeizame avondspits", waarschuwt Taes.

Omleiding

Het doorgaand verkeer komende van Brussel dient om te rijden via de E40 of de Mechelsesteenweg in Nossegem. Doorgaand verkeer uit de richting van Leuven rijdt om via de E40 of de Stationsstraat in Kortenberg. Lokaal verkeer voor het noordelijk deel van Kortenberg dient de Stationsstraat (komende van Leuven) of de Hofstraat (uit Brussel) te nemen. Wie naar het zuidelijk deel van de gemeente wil, raakt ter plaatse via de Minneveldstraat (komende van Leuven) of via de Hoogveldstraat (uit Brussel).

Naar aanleiding van het ongeval heeft het schepencollege beslist om uit respect voor de getroffen families de opendeurdag van de gemeente en het Welzijnshuis van zondag 6 mei af te gelasten.

Ter hoogte van Kortenberg-centrum is de weg volledig versperd. De Leuvensesteenweg zal nog minstens enkele uren afgesloten zijn. Verdere informatie over het ongeval volgt later. Politie HerKo(@ PolitieHerKo) link