Truck ramt tiental auto's en bankkantoor in Kortenberg: kindje (2) overleden, zes gewonden Gunter Van Stappen Robby Dierickx HA ADPW

04 mei 2018

10u55

Bron: VTM NIEUWS, VRT, Eigen berichtgeving 1086 In het centrum van Kortenberg is vanochtend een zwaar ongeval gebeurd. Een vrachtwagen reed tegen een tiental auto's en ramde nadien een bankkantoor. Daarbij is een kind van twee jaar oud omgekomen, bevestigt de brandweer. Er vielen ook zes gewonden, onder wie de vader van de overleden peuter. De man verkeert in kritieke toestand. Volg de persconferentie over het ongeval hier live.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.15 uur op de hoek van de Leuvensesteenweg en het Gemeenteplein in de Vlaams-Brabantse gemeente. Volgens de brandweer kwam de oplegger uit de richting van Zaventem en begon die om een nog onduidelijke reden te zwalpen. Het gevaarte kwam daarbij in botsing met een tiental wagens en reed uiteindelijk het bankfiliaal binnen.

Bij de crash liet een kind het leven, bevestigt de brandweer. Er vielen ook zes gewonden, onder wie de vader van de overleden peuter. De man zou een hartaanval hebben gekregen toen hij zijn kind lag liggen. Hij verkeert in kritieke toestand.

De trucker zat een tijdlang geklemd in zijn stuurcabine. Hij raakte lichtgewond en is intussen bevrijd. Het ING-personeel dat in de bank aanwezig was, bleef ongedeerd, meldt de VRT.

De ravage is enorm. Volgens ooggetuigen is één auto volledig tot schroot herleid.

De gemeentelijke fase van het rampenplan is afgekondigd. Verschillende MUG-teams en ziekenwagens zijn ter plaatse. De Leuvensesteenweg is in beide richtingen versperd. Het zal nog minstens enkele uren duren vooraleer de weg weer wordt vrijgemaakt, meldt de politie op Twitter.

Ter hoogte van Kortenberg-centrum is de weg volledig versperd. De Leuvensesteenweg zal nog minstens enkele uren afgesloten zijn. Verdere informatie over het ongeval volgt later. Politie HerKo(@ PolitieHerKo) link