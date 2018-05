Truck ramt meerdere auto's en bankkantoor in Kortenberg: "Verschillende gewonden, rampenplan afgekondigd" Gunter Van Stappen

04 mei 2018

10u55

Bron: VTM NIEUWS, eigen berichtgeving 0 Op de Leuvensesteenweg in Kortenberg (Vlaams-Brabant) is vanochtend een zwaar ongeval gebeurd. Een vrachtwagen reed volgens ooggetuigen tegen verschillende auto's en ramde nadien een bankkantoor. Er zouden verschillende gewonden gevallen zijn en mogelijk een dodelijk slachtoffer.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.15 uur op de hoek van de Leuvensesteenweg en het Gemeenteplein in Kortenberg. Volgens ooggetuigen reed een oplegger met graafmachine in op zeven à tien auto's, en ramde die nadien een bankkantoor van ING. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De schade is groot. Volgens ooggetuigen is één auto volledig herleid tot schroot en vielen er verschillende gewonden. Er is ook sprake van mogelijk een dodelijk slachtoffer. Het rampenplan is afgekondigd. Verschillende MUG-teams en ziekenwagens zijn ter plaatse.