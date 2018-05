Truck ramt meerdere auto's en bankkantoor in Kortenberg: kind overleden, chauffeur zit nog gekneld Gunter Van Stappen Robby Dierickx HA ADPW

04 mei 2018

10u55

Bron: VTM NIEUWS, VRT, Eigen berichtgeving 0 In Kortenberg is vanochtend een zwaar ongeval gebeurd. Een vrachtwagen reed tegen verschillende auto's en ramde nadien een bankkantoor. Daarbij is een kind omgekomen, bevestigt de brandweer. Er zouden ook meerdere gewonden zijn.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.15 uur op de hoek van de Leuvensesteenweg en het Gemeenteplein in de Vlaams-Brabantse gemeente. Volgens ooggetuigen reed een oplegger met graafmachine in op zeven à tien auto's, en ramde die nadien een bankkantoor van ING.

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk, maar volgens de VRT zou de trucker een file te laat hebben opgemerkt en zo tegen de gevel van het bankfiliaal zijn beland. Bij de crash liet een kind het leven, bevestigt de brandweer. Er vielen ook meerdere gewonden. Een aantal is afgevoerd naar ziekenhuizen in de buurt. Over hoeveel mensen het exact gaat, is nog onduidelijk. De truckchauffeur zit nog geklemd in zijn stuurcabine, maar zou bij bewustzijn zijn. De ravage is enorm. Volgens ooggetuigen is één auto volledig tot schroot herleid.

De gemeentelijke fase van het rampenplan is afgekondigd. Verschillende MUG-teams en ziekenwagens zijn ter plaatse. De Leuvensesteenweg is in beide richtingen versperd.