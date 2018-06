Truck lekt zoutzuur in Middelkerke Jelle Houwen

15 juni 2018

19u57

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 808 In Middelkerke zijn de afrit van de E40 en de Diksmuidestraat afgesloten door een lek in een tankwagen. Het gaat om een gevaarlijke stof: zoutzuur. De brandweer kwam massaal ter plaatse. Intussen is h et probleem met de lekkende truck onder controle.

Een tankwagen met zoutzuur reed op de Diksmuidestraat (N369) vanuit Sint-Pieters-Kapelle toen er plots een lek ontstond. Meteen ontsnapten een gaswolk en wat rook uit de truck. Aanvankelijk werden de lekken steeds groter. Tankwagens van de brandweer van Middelkerke, Nieuwpoort, Gistel, Koekelare, Torhout en Oostende rukten uit.

Watergordijn

De brandweerlui creëerden een watergordijn om de gaswolk tegen te houden. Die geeft een prikkelend gevoel af, maar gelukkig is er weinig gevaar voor omwonenden, aangezien er weinig bebouwing in de omgeving is. Toch zijn drie woningen geëvacueerd. Het gaat om een boerderij aan de linkerkant van de brug, en twee huizen aan de rechterkant.

Rampenplan

Rond 20.15 uur werd beslist het gemeentelijk rampenplan af te kondigen. "In de praktijk wordt dat vooral afgekondigd om een meer gestroomlijnd overleg tussen de hulpdiensten te garanderen. Alles wordt besproken vanuit een commandopost ter plaatse. Voor de bewoners zal dit weinig verschil maken want de enige huizen in de buurt zijn al geëvacueerd", liet burgemeester Jana Rommel-Opstaele weten. "De persdienst van de gemeente zal de inwoners op de hoogte houden."

Veiligheidszone

In de onmiddellijke omgeving werd een veiligheidszone ingesteld. "De brandweer, Civiele Bescherming en de gemeentelijke diensten stellen op dit moment alles in het werk om verspreiding van het zoutzuur tegen te gaan. Ondertussen worden ook metingen uitgevoerd om de gevolgen van het lek op te meten", laat de gemeente Middelkerke weten.

Ramen en deuren dicht

De situatie is onder controle, maar heel wat gas is wel vervlogen. Alle inwoners van deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle krijgen de raad om uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden en aan voorbijrijdende bestuurders wordt gevraagd om de ventilatie uit te schakelen. Eenmaal het gevaar volledig geweken is, zal de Civiele Bescherming het resterende zoutzuur overtanken in een andere tank.