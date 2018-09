Truck kantelt en vat vuur op E34 Oud-Turnhout: nog uren hinder Jef Van Nooten

17 september 2018

14u20

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 0 De E34 ter hoogte van Oud-Turnhout is momenteel in de richting van Antwerpen volledig versperd door een gekantelde vrachtwagen die vuur heeft gevat.

De brandweer is ter plaatse en probeert de vlammen onder controle te krijgen. Over eventuele slachtoffers is niets bekend.

Wie over lange afstand naar Antwerpen rijdt, krijgt de raad om te rijden via de E19. Ter plaatse moet alle verkeer op de E34 richting Turnhout de snelweg verlaten via uitrit 25 Oud-Turnhout.



Bestuurders moeten dan de calamiteitenroute met letter L tot oprit 24 Turnhout-Centrum volgen, waar ze opnieuw de snelweg op kunnen. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de snelweg nog geruime tijd versperd zijn.

