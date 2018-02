Truck gaat over kop en belandt in middenberm Hans Verbeke

13 februari 2018

13u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een vrachtwagen is rond kwart voor elf op de A19 in het West-Vlaamse Beselare (Zonnebeke) ingereden op een signalisatievoertuig. De trucker die moest uitwijken voor een voorligger, belandde met zijn vrachtwagen in de middenberm.

Het ongeval gebeurde in de richting van Ieper. De aanrijdende chauffeur moest uitwijken voor een voorliggende vrachtwagen die plots bruusk uitweek naar de linkerrijstrook. De voorligger had een botsabsorbeerder die rechts stond opgesteld pas laat opgemerkt.

De tweede trucker week ook nog uit, maar kon een lichte aanrijding niet vermijden. Hij raakte het signalisatievoertuig. Zijn vrachtwagen belandde in de zompige middenberm, kantelde en ging over de kop. De bestuurder raakte lichtgewond en kon zelf uit zijn cabine klauteren.

In de botsabsorbeerder raakte niemand gewond. Het ongeval zorgt voor serieuze hinder in de richting van Ieper, enkel de pechstrook is momenteel berijdbaar.