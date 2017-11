Trouwstoet zorgt opnieuw voor gevaar in Antwerpen 22u00

In de buurt rond Antwerpen heeft een vermoedelijke trouwstoet voor gevaar gezorgd op de weg. Jonge mannen zitten door het open raam van verschillende auto's terwijl ze rijden. Op de E34 in Zwijndrecht loopt een man zelfs op de autosnelweg

De federale wegpolitie wil de zaak onderzoeken aan de hand van de beelden die VTM Nieuws in handen kreeg.



De mannen zorgen voor een gevaarlijke situatie op de autosnelweg in Zwijndrecht. Omdat het file is, verlaat een jonge man zijn wagen en loopt hij rond op de snelweg. Bovendien zitten verschillende mannen door het open raam, terwijl de auto rijdt.



In de auto's staat luide muziek op en de wagens toeteren ook. Uit het feit dat ook andere wagens toeteren, kunnen we vermoeden dat de trouwstoet overlast veroorzaakt.



De federale wegpolitie heeft nog geen klachten ontvangen over de stoet en heeft er ook zelf geen wet van. Ze bevestigen wel dat ze een proces verbaal zullen opstellen als blijkt uit de beelden dat de jongeren een overtreding begaan.



De stoet werd op twee verschillende plekken gespot in de buurt rond Antwerpen, namelijk in Hoboken en op de E34 in Zwijndrecht.



Het is zeker niet de eerste keer dat een trouwstoet in ons land wordt opgebroken, omdat die overlast veroorzaakte. In april en mei doken beelden op van luidruchtige trouwstoeten in Dilbeek, Gent en Vilvoorde, en vorige maand werd een trouwstoet klemgereden in Borgerhout.