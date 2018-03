Trouwstoet veroorzaakt chaos op A12. Weyts: "Weerzinwekkend, straat is niet van hen, die is van ons" sam; avh; srb

04 maart 2018

10u42

Bron: eigen berichtgeving 11013 Een trouwstoet heeft gisteren chaos veroorzaakt op de A12 richting Brussel ter hoogte van Meise. Een achterligger kon met een smartphone vastleggen hoe feestvierders levensgevaarlijke manoeuvres uithaalden op de snelweg. Op een bepaald moment stopt de stoet zelfs op de snelweg om de bruidegom in de lucht te gooien. Minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft gereageerd op de beelden: "Het wordt tijd dat voorbeelden gesteld worden."

We hebben de beelden omwille van privacyredenen wazig gemaakt.

Rond 17.30 uur was een bestuurder getuige van een trouwstoet zonder weerga. Een colonne wagens veroorzaakte levensgevaarlijke situaties op de A12. Auto’s scheurden over de pechstrook, claxonneerden zonder ophouden en reden op een bepaald moment aan een slakkengang over de drie rijstroken. Uiteindelijk stopte de hele stoet zelfs om de bruidegom midden op de snelweg in de lucht te gooien.

Politie

De politie kreeg verschillende oproepen over traagrijdend en hinderlijk verkeer op de A12. “De eerste vrije ploeg van de wegpolitie is zo snel mogelijk ter plaatse gegaan”, zegt woordvoerder van de federale politie Guy Theyskens. “Toen ze eenmaal ter plekke waren, was de stoet al weg.”

Vervolging

Betekent dat dat de mensen op het filmpje daarom vrijuit gaan? “Nee”, zegt Theyskens. “Als we bijvoorbeeld dankzij de videobeelden nog kunnen achterhalen wie meedeed aan de stoet, kunnen we later nog proces-verbaal opstellen. Wie meent dat hij door de stoet in gevaar was, kan klacht indienen bij de lokale of federale politie. Als die persoon met een dashcam heeft gefilmd of zijn bijrijder liet filmen, kunnen die beelden voor ons onderzoek nuttig zijn. Zelf filmen achter het stuur, doe je natuurlijk beter niet.” Het parket van Halle-Vilvoorde wacht het politieonderzoek af.

Weyts: "Weerzinwekkend"

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft bij VTM Nieuws gereageerd op de trouwstoet, hij noemt de beelden weerzinwekkend. "Dit is hyperegoïsme. Die mannen denken dat de straat van hen is. Nee die straat is niet van hen, die straat is van ons, en van heel de gemeenschap. Ik hoop dat justitie een voorbeeld gaat stellen, en keihard optreedt."

