Trouwstoet loopt uit de hand, politie krijgt klappen, maar Franstalige rechter laat amokmakers onbestraft: "Wij eisen een Vlaamse rechtbank" FT

16 februari 2018

17u38

Bron: Belga 0 In mei 2017 reed een trouwstoet uit het Brusselse luidruchtig Dilbeek binnen. De politie repte zich om de colonne te begeleiden. Tijdens een controle liep het uit de hand. Twee mannen deelden klappen uit, vier agenten raakten gewond. De Brusselse rechter besliste vandaag dat de twee (24 en 30 jaar oud) vrijuit gaan. "Onthutsend", zegt burgemeester van Dilbeek, Willy Segers.

De twee mannen werden na de feiten meegenomen naar het commissariaat. Ze werden vervolgd voor slagen en verwondingen aan agenten en weerspannigheid. De Brusselse correctionele rechtbank besliste vandaag dat ze enkel schuldig zijn aan dat laatste feit, maar ze kregen de gunst van de opschorting.

Burgemeester van Dilbeek, Willy Segers, reageert ontstemd en heeft het over "kromspraak van een Franstalige Brusselse rechter". De twee werden door het parket Halle-Vilvoorde voor de rechtbank gedaagd en kozen ervoor de Franstalige procedure te volgen. Het dossier passeerde langs de 57ste kamer van de correctionele rechtbank, die besliste dat de amokmakers vrijgesproken werden voor opzettelijke slagen en verwondingen.

"Meer dan ooit eisen wij in het arrondissement Halle-Vilvoorde een eigen aparte Vlaamse rechtbank", reageert de burgemeester. "Dit soort rechtspraak tart elke verbeelding. Het is onaanvaardbaar dat gratuit en duidelijk aantoonbaar geweld op politiemensen in functie door daders met een strafblad door een Franstalige Brusselse rechter op deze wijze wordt afgehandeld. Dit soort rechtspraak uit Brussel staat compleet in contrast met de normen en waarden die we in de Vlaamse Rand met onze gemeenschap nastreven."

Volgens de burgemeester is het vonnis definitief en kan er geen beroep meer aangetekend worden.