Trouwring gevonden op zeedijk: politie zoekt Maurice en Agnes Bart Boterman

16u03

Deze trouwring werd begin november gevonden op de Zeedijk van De Haan. De politie van Bredene/De Haan is op zoek naar Agnes en Maurice, een echtpaar dat hun trouwring is kwijtgeraakt op de Zeedijk.

“De ring werd begin november gevonden op de Zeedijk van De Haan en de eerlijke vinder bracht die binnen bij de politie. Binnenin staan de namen Maurice-Agnes gegraveerd, net zoals de datum 28/08/1965. Dat doet vermoeden dat Maurice en Agnes op deze datum gehuwd zijn."

"De politie deed ondertussen al onderzoek via tal van kanalen, maar kon in gans het land geen registratie van een huwelijk tussen een Maurice en een Agnes terugvinden op die datum. Ook werden alle echtparen met de naam Maurice en Agnes nagegaan, zonder resultaat”, vertelt commissaris Dennis Goes van de politiezone Bredene/De Haan.

Roepnaam

“Mogelijk gaat het om mensen die niet in België wonen, maar het kan ook dat een van de twee namen officieel anders geschreven wordt of een roepnaam is. De politie zou de ring graag alsnog terugbezorgen en daarom doen we een oproep. Wie meent dat het zijn of haar ring is, of de eigenaars kent, kan ons contacteren op het nummer 059/33.33.16”, besluit Goes. Mocht de ring worden verenigd met het echtpaar, zullen ze de politie ongetwijfeld erg dankbaar zijn.