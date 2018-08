Trouwen op 18/08/2018: "Uniek en gemakkelijk te onthouden"

19 augustus 2018

Opvallend veel mensen wilden gisteren trouwen, omdat het een speciale datum was: 18/08/2018. Veel koppels kiezen die datum omdat die gemakkelijk te onthouden is. VTM Nieuws volgde een bruidspaar in Neerpelt dat mekaar het jawoord gaf in openlucht.