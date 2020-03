Trouwen kan (even) niet: dit is waarom je een familiefeest best uitstelt HAA

13 maart 2020

13u52 14 Wie binnenkort wilde trouwen, zal het ja-woord nog even moeten uitstellen. Er worden geen trouwplechtigheden meer voltrokken, zo maakte het Nationaal Crisiscentrum vrijdag bekend op een persconferentie. Er wordt ook aangeraden om familiefeesten uit te stellen.

De plechtigheden in de gemeentehuizen, stadshuizen en de kerk zullen niet meer voltrokken worden en dat momenteel tot 3 april. Er wordt aangeraden om ook het trouwfeest dat voor familie en vrienden gepland stond uit te stellen. Begrafenissen in intieme kring mogen wel doorgaan.

Het is belangrijk om jonge kinderen zo veel mogelijk te scheiden van oudere mensen Leen Delang en Dirk Devroey

Het is aangeraden om ook familiefeesten uit te stellen. “Bijeenkomsten van mensen met verschillende leeftijden laat je beter niet doorgaan. Het is belangrijk om jonge kinderen zo veel mogelijk te scheiden van oudere mensen”, adviseerden virologe Leen Delang en Dokter Dirk Devroey vrijdagochtend in ‘Extra Feiten’ op Radio 1.



Eerder gaf viroloog Marc Van Ranst al hetzelfde advies in VTM NIEUWS. “We moeten proberen om gedurende een periode de interactie tussen verschillende generaties te minderen”, zei hij. Doel is om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden, zo niet dreigt het gezondheidssysteem overbelast te geraken.

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan moet dit lukken Herman Goossens

Van Ranst staat volledig achter de draconische maatregelen die de overheid heeft genomen in de strijd tegen Covid-19. “Het zijn drastische maatregelen die een escalatie van het virus moeten voorkomen.” Belangrijk is nu dat de mensen deze maatregelen gaan opvolgen. “Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan moet dit lukken”, zegt ook viroloog Herman Goossens in VTM NIEUWS.

