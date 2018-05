Trouwen in de kerk? Eerst drie voorbereidende sessies van twee uur Redactie

04 mei 2018

06u48

Bron: Belga 433 Wie wil trouwen voor de kerk zal voortaan eerst zijn geloof moeten verdiepen in drie voorbereidende sessies van twee uur. De bisschoppen hebben immers beslist om trouwers intenser te begeleiden, schrijven de kranten van Mediahuis.

Er werd deze week een brochure gepubliceerd met extra uitleg en een bijhorende website. "Een huwelijk is niet zomaar een contract dat makkelijk opgezegd kan worden", zegt Hilde Pex van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal. "Trouwen doe je voor de lengte van het leven, in goede en kwade dagen. De samenkomsten maken duidelijk waartoe de geliefden zich engageren."

Tot nu toe besliste elke parochie zelf hoe een huwelijk wordt voorbereid. Maar nu beslisten de Belgische bisschoppen om de procedure uniform te maken.

"Inleiding tot christelijk geloof"

Geert De Kerpel, woordvoerder van de Bisschoppenconferentie, benadrukt dat het niet gaat om een cursus, maar om een inleiding tot het christelijk geloof. "In een sterk geseculariseerde samenleving merken we dat het best waardevol is om dieper op het christelijk geloof in te gaan. Het is geen evidentie meer dat mensen dat allemaal weten." Het traject concentreert zich op christen zijn vandaag, een christelijk huwelijk en gezinsleven en de voorbereiding van de huwelijksliturgie. Daarnaast wordt ook sterk de nadruk gelegd op een hartelijk onthaal in de plaatselijke kerkgemeenschap.

Geen ronselpoging

Toch is het initiatief geen poging om nieuwe parochianen te ronselen. De bisschoppen verwachten van de trouwers vooral dat ze zich zullen engageren in hun huwelijk. "De hoop is dat men met vallen en opstaan het engagement dat men heeft uitgesproken waarmaakt. Komt er een engagement uit, des te beter", aldus De Kerpel.

In het decenaat van Gent is de nieuwe manier van werken al een feit. Het systeem wordt nu geleidelijk aan uitgerold over heel België, maar een termijn staat er niet op.

