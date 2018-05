Trouwen in de kerk? Eerst drie keer op cursus Redactie

04 mei 2018

06u48

Bron: Belga 0 Wie wil trouwen voor de kerk, zal voortaan eerst zijn geloof verdiepen in drie voorbereidende sessies van twee uur. De bisschoppen hebben immers beslist om trouwers intenser te begeleiden, zo schrijven de kranten van Mediahuis.

Er werd deze week een brochure gepubliceerd met extra uitleg en een bijhorende website. "Een huwelijk is niet zomaar een contract dat makkelijk opgezegd kan worden", zegt Hilde Pex van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal. "Trouwen doe je voor de lengte van het leven, in goede en kwade dagen. De samenkomsten maken duidelijk waartoe de geliefden zich engageren."

Momenteel hangt het nog af van parochie tot parochie hoe een huwelijk wordt voorbereid. Maar geïnspireerd door de wereldbrief Amoris Laetitia, naar aanleiding van de laatste gezinssynode van paus Franciscus, beslisten de Belgische bisschoppen om de procedure uniform te maken. In sommige bisdommen, bijvoorbeeld in Gent, is de nieuwe manier van werken al een feit. De andere bisdommen volgen nog.