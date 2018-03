Trio opgepakt voor diefstal van meer dan anderhalve ton koper SI

03 maart 2018

18u06

Bron: Belga 1 Drie personen die met een bestelwagen, geladen met 1,7 ton gestolen koper, zijn vrijdagnacht op de snelweg ter hoogte van Crisnée (Luik) opgepakt. Dat heeft het parket van Luik zaterdag bekendgemaakt.

De wegpolitie kreeg de bestelwagen in het oog ter hoogte van Lincent, omdat die overduidelijk overbeladen was. De politie achtervolgde de bestelwagen en deed hem stoppen in Crisnée.

In de bestelwagen lag niet minder dan 1,7 ton koper, dat gestolen was. De drie verdachten hebben de Roemeense nationaliteit. Ze worden momenteel verhoord. Het is nog niet duidelijk waar het trio het koper vandaan heeft.