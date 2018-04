Trio crasht met gestolen Porsche en steekt nadien voertuig in brand HA

06 april 2018

15u07

Bron: Belga 5 Onbekenden hebben vanochtend in Maaseik een Porsche gestolen en zijn vervolgens met het voertuig gecrasht in Lanklaar (Dilsen-Stokkem).

Rond 02.30 uur drongen drie personen een woning langs de Rijksweg in Maaseik binnen. Ze werden op heterdaad betrapt, maar het drietal wist toch met de Porsche van de bewoners weg te rijden. Aan de turborotonde in Lanklaar liep het mis. Na het verkeersongeval werd de Porsche in brand gestoken. De verdachten sloegen op de vlucht en stapten over in een zwarte Audi A4, meldt de politie. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg kwam ter plaatse om het brandende voertuig te blussen. De politie van de zone Maasland deed de nodige vaststellingen.

Mogelijke getuigen worden verzocht met de politie Maasland contact op te nemen via het nummer 089 - 56 92 11.