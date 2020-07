Trio Bouchez-Coens-Lachaert spreekt meer dan drie uur met cdH-voorzitter Maxime Prévot HLA

07 juli 2020

20u29

Bron: Belga 0 Partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) en Egbert Lachaert (Open Vld) hebben dinsdagmiddag meer dan drie uur samengezeten met cdH-voorzitter Maxime Prévot. Die laatste toont zich na afloop voorzichtig tevreden: het cdH heeft "eindelijk" haar prioriteiten voor een eventuele nieuwe federale regering in detail kunnen voorleggen, klinkt het bij monde van een woordvoerder.

Prévot mocht dinsdagmiddag drieënhalf uur op de koffie bij Bouchez, Coens en Lachaert. De drie partijvoorzitters in de huidige minderheidsregering werken al een tijdje aan een uitbreiding van die ploeg met N-VA, sp.a en cdH - de zogenaamde "Arizonacoalitie", naar de vlag van die Amerikaanse staat - maar vingen dinsdag bot bij die twee laatsten: Prévot en sp.a-voorzitter Conner Rousseau wilden eerst meer verduidelijking alvorens met zes aan tafel te gaan rond de nota van het trio.

Prévot kon dinsdagmiddag alvast zijn grieven kwijt. De cdH-voorzitter heeft zijn prioriteiten voor een eventuele formatie duidelijk kunnen maken, klonk het na afloop van het overleg bij een woordvoerder. De Franstalige humanisten onthouden zich verder van commentaar, al liet de woordvoerder wel verstaan dat de ontmoeting van dinsdag niet per se een voorafname is op de toekomst.

Gisteren/maandag ging N-VA-voorzitter Bart De Wever al langs, maar of en wanneer Rousseau langskomt, is niet duidelijk. MR-voorzitter Bouchez zei dinsdagochtend nog dat hij hoopt de zes betrokken partijen voor het einde van de week alsnog samen aan tafel te kunnen krijgen.

