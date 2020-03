Triageposten in Vlaanderen en Brussel dit weekend operationeel Belga

20 maart 2020

14u13 0 Het merendeel van alle geplande fysieke triageposten in Vlaanderen en Brussel zal ten laatste dit weekend operationeel zijn. Dat meldt de huisartsenvereniging Domus Medica vrijdag. In totaal gaat het om zo'n negentig posten.

Het triagesysteem werd opgesteld om patiënten die besmet zijn met het coronavirus te kunnen afzonderen en de juiste zorg te geven. Een patiënt moet eerst telefonisch contact opnemen met de huisarts. Bij milde of ernstige symptomen wordt de patiënt doorgestuurd naar een triagepunt, waar een diepere triage gebeurt.

Eerst huisarts bellen

Het zijn de plaatselijke huisartsenkringen die in overleg met andere actoren, bepaald hebben waar de triagepunten opgericht werden. De posten zijn niet rechtstreeks toegankelijk voor patiënten, anders dreigen ze overbelast te geraken.

“De voorbije week hebben de huisartsenkringen en wachtposten in samenwerking met de ziekenhuizen in een snel tempo overal in Vlaanderen en Brussel triageposten opgericht. Het was een huzarenstukje om op zo'n korte termijn de volledige organisatie van de huisartsgeneeskunde om te gooien”, zegt Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica.

Van Giel doet tot slot nog eens een dringende oproep aan de bevolking om zich strikt aan de voorgeschreven procedures te houden en niet rechtstreeks naar de triagepunten of spoeddiensten te gaan, maar eerst de huisarts te bellen.