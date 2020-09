Exclusief voor abonnees

Triageposten en labo’s zitten tegen hun limieten aan: “Deze tsunami hadden we nú nog niet verwacht”

Bieke Cornillie

17 september 2020

19u56

0

Lange rijen in de triageposten, overvolle wachtzalen bij de huisarts en nachtwerk in de testlabo’s: ons land loopt tegen z'n testlimieten aan. “We testen momenteel dubbel zoveel als verwacht, deze tsunami hadden we nú nog niet verwacht.”