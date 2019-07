Trendbreuk? Belgische files daalden voor het eerst tijdens eerste zes maanden van het jaar AW

17 juli 2019

10u02

Bron: Belga 0 Het aantal files op het Belgische wegennet is in de eerste zes maanden van dit jaar gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dat blijkt uit de filebarometer van Touring Mobilis en Be-Mobile. Het is de eerste keer sinds 2015 dat er minder files zijn. Of het om een trendbreuk gaat kan Touring nog niet zeggen, omdat de daling nog te klein is.

En let op: er is nog steeds een duidelijke saturatie van het wegennet merkbaar. Zo steeg de filelengte duidelijk sinds 2015, maar in de eerste zes maanden van dit jaar daalde die weer. Ook in de daluren is er een daling. Wel wijst Touring erop dat het aantal uren dat we in de file stonden nog steeds veel hoger ligt dan in 2015.



Zo was er in de eerste zes maanden van dit jaar bijvoorbeeld in totaal 790,1 uur 100 kilometer file op de weg. In de eerste helft van 2018 ging het nog om 848,3 uur.

Zwaarste filedag

Tussen 100 en 250 kilometer file spreekt Touring van structurele files, die bijna dagelijks terugkomen tijdens de ochtend- en avondspits als gevolg van woon- werkverkeer, verplaatsingen naar school en vrachtverkeer.



Vanaf 300 kilometer gaat het om uitzonderlijke files, die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld de weersomstandigheden of ongevallen. De zwaarste filedag tot nu toe was maandag 28 januari, toen er door regen en sneeuw 's ochtends 424 kilometer file stond in ons land. "Er waren in vergelijking met de vorige jaren geen grote uitschieters wat betreft de filelengte. De oorzaken van lange files dit voorjaar zijn stereotiep voor België", klinkt het.

Investeringen

Volgens Touring hebben investeringen in de infrastructuur (meer veilige fiestpaden, optimaliseren van knelpunten, spits-en weefstroken) en maatregelen om mensen te overtuigen wat vaker te kiezen voor alternatieven (initiatieven door bedrijven voor werknemers en nieuwe applicaties voor autodelen) allicht een invloed gehad op daling van de files. "Zo valt het niet te ontkennen dat meer en meer mensen voor de fiets of de motor kiezen om de files te ontwijken. Dat, samen met een zacht voorjaar, kan de daling verklaren", aldus Touring.

Of we echt op de goede weg zijn of de eerste helft van 2019 gewoon een toevalstreffer was, moeten de volgende filebarometers uitwijzen, besluit Touring.