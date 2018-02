Trekker bolt plots vooruit: trucker levensgevaarlijk gewond nadat hij gekneld raakt tussen twee vrachtwagens ADN

16 februari 2018

18u13

Bron: Belga 0 In het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas is vandaag een vrachtwagenbestuurder levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij gekneld raakte tussen zijn eigen voertuig en een andere truck. Dat meldt de lokale politie van Sint-Niklaas. De 49-jarige man werd in in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 10 uur in Industriepark-West in Sint-Niklaas. "Een 49-jarige man uit Roemenië kwam met een trekker een oplegger ophalen in het Industriepark-West. Terwijl hij bezig was de bekabeling in orde te maken tussen trekker en oplegger, begon de trekker vooruit te bollen. Terwijl de chauffeur zijn cabine probeerde te bereiken, week de vrachtwagen uit en kwam de man gekneld te zitten tussen de eigen vrachtwagen en een tweede geparkeerde vrachtwagen", zegt het parket.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de man te bevrijden. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. De brandweer kon vaststellen dat de handrem van de trekker niet was ingeschakeld.