Treinvertragingen op Brusselse noord-zuidverbinding

jv

26 november 2018

08u06

Bron: belga

0

Iets voor 5 uur is een werfkraan in panne gevallen op de Brusselse noord-zuidverbinding. De kraan van een onderaannemer werd gebruikt voor voorziene werken in de spoortunnel. De kraan blokkeert één spoor. Treinen worden lokaal omgeleid.