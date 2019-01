Treinverkeer volledig onderbroken tussen Brussel-Noord en Brussel-Centraal wegens spoorlopers TT Jasmijn Van Raemdonck

15 januari 2019

17u30

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Centraal is in de avondspits twintig minuten volledig onderbroken geweest door de aanwezigheid van spoorlopers. Dat meldt de NMBS, die waarschuwt voor grote gevolgvertragingen.

Rond 17.30 uur is het verkeer hernomen, maar reizigers moeten rekening houden met een zware avondspits voor het treinverkeer in Brussel.

“Deze onderbreking in combinatie met de boom die deze namiddag op de lijn tussen Brussel en Gent op de sporen viel, is nefast voor de avondspits”, laat Bart Crols van de NMBS weten. Het incident zal zware gevolgvertragingen hebben. “Dat is het sneeuwbaleffect”, voegt Crols eraan toe.



De spoorlopers konden niet gevat worden en ontkomen zo aan een zware boete. “Spoorlopers die gepakt worden, worden strafrechtelijk vervolgd en krijgen daarbovenop een rekening in de bus met de kosten die zij veroorzaakt hebben voor de NMBS”, legt Crols uit. Die kosten worden berekend aan de hand van het aantal minuten vertraging dat de treinen opliepen.

Wanneer er meer volk staat in het #station dan op de wei van #pukkelpop, weet je dat er iets niet klopt #NMBS #nmbsdays pic.twitter.com/QTcpQ1eN9O Simon November(@ SNovember_TA) link