Treinverkeer verstoord tussen Gent en Aalst en tussen Gent en Dendermonde HLA

22 januari 2020

07u26

Bron: Belga 12 Door een aanrijding deze ochtend aan het station van Schellebelle is het treinverkeer verstoord tussen Gent en Aalst en tussen Gent en Dendermonde. Er rijden vervangbussen, meldt de NMBS

Het treinverkeer is volledig onderbroken tussen Wetteren en Schellebelle in beide richtingen. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. De duur van de onderbreking is momenteel nog onduidelijk.

De NMBS raadt reizigers aan hun reis te plannen in de NMBS-app of op nmbs.be.

🚆 Door een persoonsaanrijding ter hoogte van Wetteren is het treinverkeer verstoord tussen Gent en Aalst, en tussen Gent en Dendermonde.



⚠️ Er rijden op dit moment geen treinen op dit traject. #NMBS pic.twitter.com/zWoIwq0l1R NMBS(@ NMBS) link