Treinverkeer verstoord na kabeldiefstal aan station Ans jv

07 september 2018

08u17

Bron: belga 0 Een kabeldiefstal zorgt opnieuw voor hinder op het spoor. Na middernacht werd de diefstal vastgesteld op de lijn Luik-Brussel, nabij het station van Ans in het Luikse. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel.

Infrabel stuurde ploegen ter plaatse en hoopte de schade voor de ochtendspits te kunnen herstellen. Dat lukte niet omdat de ploegen intussen bijkomende feiten vaststelden, zegt woordvoerder Frédéric Sacré. "Kabels werden doorgesneden. Ze werden niet allemaal meegenomen, maar de schade is er."

De herstelling en hinder voor het treinverkeer zullen tot in de voormiddag duren. De stoptreinen zijn afgeschaft en vervangen door bussen. De IC-treinen zijn in de mate van het mogelijke omgeleid via het vormingsstation Kinkempois. In beide richtingen is de reistijd tussen Brussel en Luik hierdoor 30 minuten langer.