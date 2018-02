Treinverkeer verstoord in regio Luik door stroomproblemen IB

01 februari 2018

06u23

Bron: Belga 0 Op de spoorlijn 36 - die Luik via Leuven met Brussel verbindt - is het treinverkeer deze ochtend sinds 5 uur verstoord op het spoor van Luik naar Ans wegens problemen met de stroomvoorziening. Dat meldt de woordvoerster van spoornetbeheerder Infrabel, Elise Preaux.

Een ploeg van Infrabel is momenteel ter plaatse om herstellingswerken uit te voeren. Daarom is de stroom over verscheidene kilometers afgesneden. Het treinverkeer moet er voorlopig over één spoor, wat hinder met zich meebrengt.