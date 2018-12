Treinverkeer vanuit Brussel-Zuid verstoord door computerproblemen in seinhuis mvdb

17 december 2018

18u30

Door een computerstoring in een seinhuis in Vorst hebben de treinen die deze avond vanuit Brussel-Zuid vertrekken 5 tot 20 minuten vertraging, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.

De storing deed zich om iets voor 16 uur voor in Vorst. Daar is ook een sporenbundel waar veel piekuurtreinen staan die net voor de avondspits vertrekken naar hun vertrekplaats Brussel-Zuid.



Door de storing is maar een van de twee sporen tussen de sporenbundel en Brussel-Zuid beschikbaar, waardoor de treinen 5 tot 20 minuten later dan gepland konden vertrekken. De storing is sinds 17.15 uur gedeeltelijk opgelost, maar alle treinen die in Brussel-Zuid vertrekken kunnen dus wel met vertragingen tot 20 minuten rijden.