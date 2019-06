Treinverkeer van Luik naar Leuven en Brussel verstoord na persoonsongeval HAA KG

05 juni 2019

07u56

Bron: Belga 2 Het treinverkeer tussen Luik en Brussel is sinds deze ochtend verstoord nadat naast het spoor bij Ans, in de provincie Luik, een lichaam werd aangetroffen. Dat meldt Infrabelwoordvoerder Frédéric Sacré. Volgens het Luikse parket werd de persoon door een trein aangereden. Ook de storm van gisteren zorgt op een aantal plaatsen nog voor hinder op het spoor.

Het lichaam werd gevonden ter hoogte van Saint-Laurent, tussen de stations van Luik-Guillemins en Ans, aldus het Luikse parket. Er is een expert ter plaatse gestuurd. Op dit moment is nog niet duidelijk of het om een ongeval of zelfdoding gaat.

Het treinverkeer werd om 7 uur vanochtend enkele uren stilgelegd, maar sinds 9 uur rijden weer treinen tussen Luik en Brussel, volgens woordvoerder Sacré. Tussen Ans en Luik rijden de treinen op een spoor stapvoets, op het andere spoor rijden ze aan normale snelheid.



Een vijftiental treinen tussen Luik en Brussel zijn afgeschaft. De trein die betrokken was bij het ongeval is geëvacueerd en teruggekeerd naar Luik. Het treinverkeer is dus hervat, maar Infrabel verwacht nog gevolgsvertragingen.

⚠️ Door een aanrijding van een persoon rijden er op dit moment geen treinen tussen Luik en Ans. Dit heeft een impact op de treinen tussen Luik en Leuven.



Tussen Luik en Brussel reis je best via Namen. #NMBS pic.twitter.com/bCSHzE7qCD NMBS(@ NMBS) link

Stormschade

Er is deze ochtend ook hinder op het spoor door het noodweer van gisteren. Zo konden er vannacht tussen Bilzen en Tongeren nog geen treinen rijden door een omgevallen boom. Daar rijden sinds 8.30 uur weer treinen in beide richtingen.



Een trein die het spoor blokkeerde tussen Mol en Balen, op lijn 15, is weggesleept naar Mol. Op dezelfde lijn zijn tussen Leopoldsburg en Beringen twee bomen op het spoor gevallen. Die is men omstreeks 8.30 uur aan het verwijderen. Tot die bomen verwijderd zijn, blijven er wel vervangbussen rijden.



Het personeel van Infrabel was de hele nacht in de weer om bomen en takken te verwijderen, controles te doen en herstellingen uit te voeren. Tegen het einde van de ochtendspits moet de hinder op het spoor opgelost zijn.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.