Treinverkeer tussen Vilvoorde en Mechelen hernomen na ongeval jv

07 april 2019

10u51

Bron: belga 0 Het treinverkeer tussen Vilvoorde en Mechelen is deze namiddag rond 14.25 uur kunnen hernemen. Dat meldt Infrabel, de infrastructuurbeheerder van de Belgische spoorwegen. Het treinverkeer was sinds vanochtend kort voor 09.00 uur onderbroken nadat vlak bij het station van Weerde een persoon werd aangereden door een trein.

Door dat ongeval was er geen treinverkeer mogelijk tussen Vilvoorde en Mechelen. De treinen werden zo veel mogelijk plaatselijk omgeleid en de NMBS legde vervangbussen in. De passagiers van de trein die bij het ongeval betrokken was, werden onder begeleiding overgebracht naar het station van Weerde, waar ze werden opgehaald door een bus.