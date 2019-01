Treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Lokeren stilgelegd na persoonsongeval

05 januari 2019

00u03

Bron: Belga

Het treinverkeer is vanavond onderbroken tussen Sint-Niklaas en Lokeren, in beide richtingen, zo maakt Infrabel bekend. Aanleiding is een persoonsongeval in Belsele.